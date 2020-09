Vaccini | Oxfam denuncia | “Ai Paesi ricchi metà futura fornitura globale”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Un ristretto gruppo di, che rappresentano solamente il 13% della popolazione mondiale, ha già acquistato oltre la metà delladei principalianti Covid-19 che sono attualmente in fase di sviluppo. A lanciare l’allarme è, in occasione dell’incontro congiunto dei Ministri della Salute e delle Finanze deidel G20 sullo stato della pandemia, in programma oggi. Una– come chiarisce la Ong – che arriva dall’analisi dei dati raccolti da Airfinity sugli accordi già firmati da alcunicon le case farmaceutiche che stanno sviluppando i 5più promettenti, in un quadro nel ...