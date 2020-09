Utilizza un serpente al posto della mascherina per salire sull’autobus | uomo fermato dalla polizia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Usa unalpersull’autobus:Altro che mascherine. C’è chi, a Manchester, se ne va in giro con indosso un. Lunedì scorso, lahaunche è salito a bordo di un autobus sfoggiando unattorno al collo anziché la consuetaanti-Covid. La vicenda è accaduta a Salford, in Inghilterra. L’stava percorrendo la tratta da Manchester a Salford quando è stato. I passeggeri hanno scritto ...

Quando gli altri passeggeri dell'autobus l'hanno visto seduto con il volto coperto per metà non riuscivano a credere ai loro occhi. Ieri a Salford, vicino Manchester, i passeggeri della linea si sono ...Probabilmente a corto di mascherine usa e getta, un uomo è salito sul bus utilizzando un serpente al posto del dispositivo di protezione individuale. In questi mesi, specialmente nei primi in cui la p ...Un serpente al posto della mascherina. Sta facendo il giro del web la foto del passeggero di un autobus a Salford, in Regno Unito. I presenti, scioccati, hanno assistito alla scena con stupore mentre ...