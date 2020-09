Usa, Trump contraddice il suo medico: “Vaccino ad ottobre” (Di giovedì 17 settembre 2020) Usa, Donald Trump ha assicurato che il vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile da ottobre, ma contraddice ancora il suo medico Donald Trump ha assicurato che il vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile da ottobre. “Siamo pronti a distribuirlo immediatamente”, ha detto il presidente alla Casa Bianca. L’affermazione contraddice direttamente quanto riportato ore prima … L'articolo Usa, Trump contraddice il suo medico: “Vaccino ad ottobre” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 settembre 2020) Usa, Donaldha assicurato che il vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile da ottobre, maancora il suoDonaldha assicurato che il vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile da ottobre. “Siamo pronti a distribuirlo immediatamente”, ha detto il presidente alla Casa Bianca. L’affermazionedirettamente quanto riportato ore prima … L'articolo Usa,il suo: “Vaccino ad ottobre” proviene da YesLife.it.

Affaritaliani : Usa 2020, Trump davanti a Biden nei sondaggi per la prima volta. LEGGI - fattoquotidiano : Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio - MediasetTgcom24 : Usa, Trump ammette: 'Casi di coronavirus nello staff della Casa Bianca' #coronavirus - CretellaRoberta : Usa 2020: Trump attacca voto per posta, risultato non chiaro: Lo sostiene il presidente in un tweet… - sc_kleene : @markorusso69 @Zot_64 Prevedo già reazione dei nostri media: Vince Biden: 'Grande vittoria della democrazia! Il po… -