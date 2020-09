Usa, l’uragano Sally devasta due stati: bollettino disastroso – VIDEO (Di giovedì 17 settembre 2020) L’uragano Sally colpisce due stati confinanti degli stati Uniti. Moltissimi i danni e i disagi alla popolazione: un disperso L’uragano Sally ha colpito la Florida e l’Alabama. Piogge torrenziali, raffiche di vento e vortici che hanno causato ingenti danni alla popolazione. In 4 ore è caduto il corrispettivo di 4 mesi di pioggia, in Alabama … Questo articolo Usa, l’uragano Sally devasta due stati: bollettino disastroso – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 settembre 2020) L’uraganocolpisce dueconfinanti degliUniti. Moltissimi i danni e i disagi alla popolazione: un disperso L’uraganoha colpito la Florida e l’Alabama. Piogge torrenziali, raffiche di vento e vortici che hanno causato ingenti danni alla popolazione. In 4 ore è caduto il corrispettivo di 4 mesi di pioggia, in Alabama … Questo articolo Usa, l’uraganodueè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

