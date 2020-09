Usa | il ministro della Giustizia Barr propone l' accusa di sedizione per i manifestanti violenti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Non possiamo più dare per scontata la democrazia americana, come abbiamo fatto per molto tempo”. L’allarme lanciato da Vanita Gupta, presidenteLeadership Conference on Civil and Human Rights, è condiviso da molte organizzazioni a tutela dei diritti umani, preoccupate per la “tempesta perfetta” che si è abbattuta sugli Usa in questo 2020. La questione è cristallizzata in una domanda sollevata recentemente dal Guardian: la spina dorsaledemocrazia americana è abbastanza forte da resistere al triplice scoppio di pandemia, violenze razziali e un presidente deciso a restare a ogni costo al potere? L’ultimo colpo alla salute già compromessademocrazia a stelle e strisce arriva dal procuratore generale William, ...