USA, ex modella accusa Donald Trump: “Ho subito molestie sessuali” (Di giovedì 17 settembre 2020) Una ex modella ha accusato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di averla molestata sessualmente. Trova adesso il coraggio di denunciarlo. Un’ex modella, Amy Dorris, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Guardian, rivelando che durante il torneo di tennis degli US Open del 1997 ha subito delle molestie sessuali da parte di una delle persone … L'articolo USA, ex modella accusa Donald Trump: “Ho subito molestie sessuali” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020) Una exhato il Presidente degli Stati Unitidi averla molestata sessualmente. Trova adesso il coraggio di denunciarlo. Un’ex, Amy Dorris, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Guardian, rivelando che durante il torneo di tennis degli US Open del 1997 hadellesessuali da parte di una delle persone … L'articolo USA, ex: “Hosessuali” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Satryland59 : RT @Agenzia_Ansa: Ex modella accusa Trump 23 anni dopo: 'Mi molestò' #ANSA - Agenzia_Ansa : Ex modella accusa Trump 23 anni dopo: 'Mi molestò' #ANSA - Notiziedi_it : Trump, ex modella accusa di molestie sessuali il presidente Usa: «Bacio disgustoso, non potevo liberarmi» - CretellaRoberta : Usa: ex modella accusa Trump 23 anni dopo, 'mi molestò': Amy Dorris denuncia 'french kiss' a Us Open '97, president… - fisco24_info : Usa: ex modella accusa Trump 23 anni dopo, 'mi molestò': Amy Dorris denuncia 'french kiss' a Us Open '97, president… -