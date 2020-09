Usa 2020, Trump sorpassa Biden È la prima volta dopo mesi: 47-46% (Di giovedì 17 settembre 2020) Per la prima volta, anche se di pochissimo, Donald Trump e' in vantaggio su Joe Biden in un sondaggio nazionale, quello settimanale di Rasmussen: 47% a 46%. Il 3% preferisce invece un altro candidato, mentre il 4% resta indeciso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 settembre 2020) Per la, anche se di pochissimo, Donalde' in vantaggio su Joein un sondaggio nazionale, quello settimanale di Rasmussen: 47% a 46%. Il 3% preferisce invece un altro candidato, mentre il 4% resta indeciso. Segui su affaritaliani.it

