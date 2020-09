Usa 2020, Biden suona “Despacito” davanti agli ispanici. Ma loro lo bocciano: “Imbarazzante e razzista” (Di giovedì 17 settembre 2020) Washington, 17 set – «Donald Trump ha deluso la comunità ispanica più e più volte e questo non è un segreto per nessuno», ha dichiarato il candidato democratico alle presidenziali Usa 2020 Joe Biden durante un comizio presso l’Osceola Heritage Park a Kissimmee, Florida. Rivolgendosi alla comunità ispanica dello Stato, l’ex vice di Obama ha poi insistito: «Non ha fatto altro che attaccare la dignità delle famiglie ispaniche più e più volte. È sbagliato. noi non siamo così». Sarà forse per questo, per dimostrare di non voler «attaccare la dignità degli ispanici», che Biden ha estratto dalla tasca il proprio iPhone dicendo «Ho solo una cosa da dire, aspettate un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Washington, 17 set – «Donald Trump ha deluso la comunità ispanica più e più volte e questo non è un segreto per nessuno», ha dichiarato il candidato democratico alle presidenziali UsaJoedurante un comizio presso l’Osceola Heritage Park a Kissimmee, Florida. Rivolgendosi alla comunità ispanica dello Stato, l’ex vice di Obama ha poi insistito: «Non ha fatto altro che attaccare la dignità delle famiglie ispaniche più e più volte. È sbato. noi non siamo così». Sarà forse per questo, per dimostrare di non voler «attaccare la dignità degli», cheha estratto dalla tasca il proprio iPhone dicendo «Ho solo una cosa da dire, aspettate un ...

