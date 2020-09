Ursula von der Leyen vuole abolire il regolamento di Dublino sui migranti

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)Il primo discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 16 settembre dalla presidentessa della Commissione Europeavon derha toccato i temi cruciali per la tenuta e la solidità dell’Europa: sanità, immigrazione, lotta al cambiamento climatico, riforme per il rilancio dell’economia post Covid-19 e Brexit. Von derha parlato per circa un’ora ribadendo che tutti i cambiamenti programmati potranno essere possibili solo se vi sarà unità d’intenti tra i 27 stati membri. “La forza dell’Unione sta nell’unire le forze”, ha spiegato, ribadendo come l’approvazione del piano di finanziamenti per gli stati più colpiti dalla pandemia, Next Generation Ue, rappresenti proprio ...