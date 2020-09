Ursula von der Leyen, follie europee: si inventano pure il coordinatore contro il razzismo (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato un discorso da ultrà politicamente corretta quello ieri pronunciato Ursula von der Lyen. La cuspide è nella solennità della sfida lanciata al tema dei temi, il razzismo. «È il momento di cambiare - ha detto la presidente della Commissione Ue - per costruire un'Unione davvero antirazzista, che passi dalla condanna all'azione. E la Commissione sta proponendo un piano d'azione per iniziare a farlo». Ha aggiunto che da Bruxelles arriverà la proposta di allargare l'elenco dei crimini a quelle fattispecie «ispirate dall'odio e di incitamento all'odio, a causa di razza, ireligione, igenere e isessualità». Altri punti saranno lo sviluppo dell'«istruzione e la conoscenza sulle cause storiche e culturali del razzismo», e la nomina del «primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato un discorso da ultrà politicamente corretta quello ieri pronunciatovon der Lyen. La cuspide è nella solennità della sfida lanciata al tema dei temi, il. «È il momento di cambiare - ha detto la presidente della Commissione Ue - per costruire un'Unione davvero antirazzista, che passi dalla condanna all'azione. E la Commissione sta proponendo un piano d'azione per iniziare a farlo». Ha aggiunto che da Bruxelles arriverà la proposta di allargare l'elenco dei crimini a quelle fattispecie «ispirate dall'odio e di incitamento all'odio, a causa di razza, ireligione, igenere e isessualità». Altri punti saranno lo sviluppo dell'«istruzione e la conoscenza sulle cause storiche e culturali del», e la nomina del «primo ...

