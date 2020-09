Urla per esultare allo stadio e scopre di avere un tumore: “La mia squadra mi ha salvato la vita” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Quando Sánchez ha segnato il gol su rigore, è stato come se il Monumental fosse caduto e la storia si fosse abbattuta su di me. Ho Urlato così tanto per quel gol che a un certo punto è stato come se avessi perso conoscenza per un attimo. Sono stati cinque secondi. Poi è passato tutto ed è anche arrivato il terzo gol di Funes Mori, abbiamo festeggiato sotto la pioggia, delirio totale”. Era il 5 agosto del 2015 e il River, una delle squadri più forti dell’Argentina, vinceva la Copa Libertadores, la Champions League sudamericana. allo stadio c’erano 70mila tifosi accorsi a sostenere la loro squadra e, tra loro, c’era anche Matias Bocconi, argentino di origini italiane, che nel podcast “La Pagina Milionaria” ha raccontato come quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Quando Sánchez ha segnato il gol su rigore, è stato come se il Monumental fosse caduto e la storia si fosse abbattuta su di me. Hoto così tanto per quel gol che a un certo punto è stato come se avessi perso conoscenza per un attimo. Sono stati cinque secondi. Poi è passato tutto ed è anche arrivato il terzo gol di Funes Mori, abbiamo festeggiato sotto la pioggia, delirio totale”. Era il 5 agosto del 2015 e il River, una delle squadri più forti dell’Argentina, vinceva la Copa Libertadores, la Champions League sudamericana.c’erano 70mila tifosi accorsi a sostenere la loroe, tra loro, c’era anche Matias Bocconi, argentino di origini italiane, che nel podcast “La Pagina Milionaria” ha raccontato come quella ...

