Uragano mediterraneo nello Ionio | le conseguenze per la Penisola nelle prossime 48 ore

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma - Nel bel mezzo dellosi è formato un ciclonecon caratteristiche del tutto simili a quelle di un sistema tropicale, tali renderlo un cosiddetto 'Medicane' (Mediterranean Hurricane). Si tratta di un fenomeno raro sul, ma non unico. La pressione all'interno del suo occhio è inferiore ai 1000hPa e i venti che ruotano intorno raggiungono i 120km/h, con raffiche anche superiori, sollevando onde alte anche più di 8 metri. Il sistema si sposta verso est-nordest e non è destinato alle nostre coste, seppur le coinvolgerà indirettamente, ma a quelle greche. SUD IN PARTE COINVOLTO CON PIOGGE, TEMPORALI, MAREGGIATE. Dal suo centro si dipartono nubi estese che si inarcano raggiungendo tutto il Sud Italia, ma le piogge connesse stanno interessando prevalentemente le regioni ...