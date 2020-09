Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi 17 settembre: Gemma di nuovo sola (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco cosa vedremo oggi 17 settembre nella puntata di Uomini e donne: le peripezie d’amore di Gemma Galgani. È il quattro appuntamento della settimana quello trasmesso oggi, e la donna torinese sembra non aver trovato ancora la serenità. Il dating show di Maria De Filippi concede sempre un posto di spicco alle avventure di Gemma tant’è vero che spesso intere puntate del format ruotano intorno ad i suoi amori. Ma vediamo cosa succederà oggi .. Un Periodo critico per la dama torinese Gemma Galgani Le anticipazioni condivise da “il vicolo delle news rivelano quanto segue : tra Gemma ed il suo corteggiatore sessantenne Paolo anche detto ... Leggi su controcopertina (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco cosa vedremo17nelladi: le peripezie d’amore diGalgani. È il quattro appuntamento della settimana quello trasmesso, e la donna torinese sembra non aver trovato ancora la serenità. Il dating show di Maria De Filippi concede sempre un posto di spicco alle avventure ditant’è vero che spesso intere puntate del format ruotano intorno ad i suoi amori. Ma vediamo cosa succederà.. Un Periodo critico per la dama torineseGalgani Lecondivise da “il vicolo delle news rivelano quanto segue : traed il suo corteggiatore sessantenne Paolo anche detto ...

