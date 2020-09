Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 17 settembre: Gemma di nuovo single (Di giovedì 17 settembre 2020) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 sempre numeroso, nella puntata odierna avrà modo di vedere il quarto d penultimo appuntamento settimanale che sarà composto per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over insieme. oggi pomeriggio gran parte della puntata sarà dedicata ancora una volta a Gemma Galgani che dopo un paio di settimane ha deciso di troncare la conoscenza col cavaliere Paolo. Inizialmente tra i due sembrava tutto rose e fiori ma poi la dama torinese si è lamentata perché Lamas, così è stato soprannominato, non le mandava messaggi durante il ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 sempre numeroso, nellaodierna avrà modo di vedere il quarto d penultimo appuntamento settimanale che sarà composto per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over insieme.pomeriggio gran parte dellasarà dedicata ancora una volta aGalgani che dopo un paio di settimane ha deciso di troncare la conoscenza col cavaliere Paolo. Inizialmente tra i due sembrava tutto rose e fiori ma poi la dama torinese si è lamentata perché Lamas, così è stato soprannominato, non le mandava messaggi durante il ...

