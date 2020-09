Università: Consulcesi, rischio test Medicina nulli in 2 atenei su 3 (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set (Adnkronos Salute) - Riccardo denuncia plichi aperti e falso sorteggio alla Statale di Milano, Maria segnala auricolare-spia durante la prova alla Federico II di Napoli, Lara dall'Università di Reggio Calabria comunica l'uso massivo di smartphone in aula. Sono solo alcune delle centinaia di segnalazioni di irregolarità durante le prove dei test per l'ingresso alle Facoltà di Medicina in tutta Italia, raccolte dallo sportello 'Numero chiuso' gratuito di Consulcesi, secondo cui ci sarebbe un rischio di prove nulle in due atenei su tre. "Quest'anno sono tante e tali le irregolarità rilevate ai test di Medicina che il rischio è di avere molte prove nulle e far saltare l'intero sistema di selezione", dichiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set (Adnkronos Salute) - Riccardo denuncia plichi aperti e falso sorteggio alla Statale di Milano, Maria segnala auricolare-spia durante la prova alla Federico II di Napoli, Lara dall'Università di Reggio Calabria comunica l'uso massivo di smartphone in aula. Sono solo alcune delle centinaia di segnalazioni di irregolarità durante le prove deiper l'ingresso alle Facoltà diin tutta Italia, raccolte dallo sportello 'Numero chiuso' gratuito di, secondo cui ci sarebbe undi prove nulle in duesu tre. "Quest'anno sono tante e tali le irregolarità rilevate aidiche ilè di avere molte prove nulle e far saltare l'intero sistema di selezione", dichiara ...

CettinaCaminiti : RT @Adnkronos: #Università, #Consulcesi: 'Rischio test Medicina nulli in 2 atenei su 3' - Adnkronos : #Università, #Consulcesi: 'Rischio test Medicina nulli in 2 atenei su 3' - infoitsalute : Test medicina. Consulcesi: “Caos codici e irregolarità. Rischio prove nulle in 2 università su 3” - BasicLifeSupp : Test medicina. Consulcesi: “Caos codici e irregolarità. Rischio prove nulle in 2 università su 3” -

Ultime Notizie dalla rete : Università Consulcesi Università: Consulcesi, rischio test Medicina nulli in 2 atenei su 3 Affaritaliani.it