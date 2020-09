Unione Europea - Von der Leyen: emissioni ridotte del 55% nel 2030 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il target di riduzione dei gas serra rispetto al 1990 salirà dal 40% al 55% nel 2030. la proposta della Commissione Europea, che a ottobre verrà discussa dal parlamento nellambito del pacchetto di misure da inserire nella prima legge comunitaria sul clima, con lobiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lannuncio sul quale si è già pronunciata, come vedremo, lAcea, lassociazione dei costruttori europei dellautomotive è arrivato dalla sua presidente Ursula Von der Leyen, intervenuta a Bruxelles in occasione della plenaria del Parlamento europeo.Soluzione di compromesso. Il nuovo target conferma le attese dei giorni scorsi, nonostante la più severa richiesta della commissione Ambiente del parlamento europeo, che giovedì scorso ha votato per un taglio del 60%. "Riconosco ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Il target di riduzione dei gas serra rispetto al 1990 salirà dal 40% al 55% nel. la proposta della Commissione, che a ottobre verrà discussa dal parlamento nellambito del pacchetto di misure da inserire nella prima legge comunitaria sul clima, con lobiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lannuncio sul quale si è già pronunciata, come vedremo, lAcea, lassociazione dei costruttori europei dellautomotive è arrivato dalla sua presidente Ursula Von der, intervenuta a Bruxelles in occasione della plenaria del Parlamento europeo.Soluzione di compromesso. Il nuovo target conferma le attese dei giorni scorsi, nonostante la più severa richiesta della commissione Ambiente del parlamento europeo, che giovedì scorso ha votato per un taglio del 60%. "Riconosco ...

