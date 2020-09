Undine | un amore totalizzante e la tragedia che incombe sinistra | questo film è il titolo perfetto per tornare al cinema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Se vi manca lo sprint pera vedere unin sala,è ilper ricominciare a sperare nella magia del. Un, quello del tedesco Christian Petzold già adorato per La donna dello scrittore, che semplicemente vi rapirà e vi porterà giù in fondo nelle acque profonde di un fiume per respirare in eterno un. Un’esperienza visiva e spaziale trascinante, gocciolante, inumidita, tattile; in direzione opposta allo scontato sogno dell’aria, del cielo, delle stelle; contrastante rispetto alla materialità del vivere e pulsare terreno.(Paula Beer), non a caso, è una storica che lavora come guida in un ...