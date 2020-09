Un’amata attrice di ‘High School Musical’ è in dolce attesa (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Un’amatissima attrice di High School Musical ha rivelato di essere in dolce attesa. Stiamo parlando di Ashley Tisdale che nella commedia musicale interpretava il ruolo di Sharpay Evans. Ashley aspetta il suo primo figlio dal marito Christopher French. I due stanno insieme dal 2013 e dopo un anno sono convolati a nozze con una cerimonia privata in California, a Santa Barbara. L’attrice e il produttore musicale hanno voluto annunciare la bellissima notizia su Instagram. In particolare la Tisdale, che abbiamo visto nel 2019 su Netflix nella serie Buon quel che vi pare, ha condiviso due Foto. Il post, privo di didascalia ma colmo di significato, ha immediatamente fatto il giro del web balzando all’occhio di tutti i suoi follower e non solo: L'articolo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 settembre 2020) Un’amatissimadi HighMusical ha rivelato di essere in. Stiamo parlando di Ashley Tisdale che nella commedia musicale interpretava il ruolo di Sharpay Evans. Ashley aspetta il suo primo figlio dal marito Christopher French. I due stanno insieme dal 2013 e dopo un anno sono convolati a nozze con una cerimonia privata in California, a Santa Barbara. L’e il produttore musicale hanno voluto annunciare la bellissima notizia su Instagram. In particolare la Tisdale, che abbiamo visto nel 2019 su Netflix nella serie Buon quel che vi pare, ha condiviso due. Il post, privo di didascalia ma colmo di significato, ha immediatamente fatto il giro del web balzando all’occhio di tutti i suoi follower e non solo: L'articolo ...

