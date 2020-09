Una dieta e Adua Del Vesco è caduta nell’anoressia, confida a Matilde Brandi cosa cercava (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Adua Del Vesco nella casa del GF Vip sente il bisogno di parlare fino in fondo dell’anoressia di cui è stata vittima per anni, questa volta ne parla con Matilde Brandi che l’ascolta da mamma apprezzando le sue riflessioni (Foto). Ieri Adua Del Vesco in giardino ha confidato dei suoi problemi legati all’anoressia e alla carbofobia a Dayane Mello, poco fa l’attrice ha spiegato a Matilde e anche a Tommaso Zorzi la sua rivincita. “Per me è una rivincita riuscire a mangiare” e spiega come tutto è iniziato, forse come capita a molte ragazze e non solo, da una dieta. Ha iniziato a perdere peso, ha proseguito la dieta e credeva di potere fare tutto da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020)Delnella casa del GF Vip sente il bisogno di parlare fino in fondo dell’anoressia di cui è stata vittima per anni, questa volta ne parla conche l’ascolta da mamma apprezzando le sue riflessioni (). IeriDelin giardino hato dei suoi problemi legati all’anoressia e alla carbofobia a Dayane Mello, poco fa l’attrice ha spiegato ae anche a Tommaso Zorzi la sua rivincita. “Per me è una rivincita riuscire a mangiare” e spiega come tutto è iniziato, forse come capita a molte ragazze e non solo, da una. Ha iniziato a perdere peso, ha proseguito lae credeva di potere fare tutto da ...

