AGI - "Io penso che, quale che sia l'esito delle elezioni, un appuntamento di chiarimento sull'identità sia in tutti i casi necessario". In un'intervista al "Corriere della Sera" il vicesegretario del Pd Andrea Orlando affronta il nodo di un eventuale insuccesso elettorale dei dem il prossimo 20 e 21 settembre. E dice anche: "Io non escludo che ci sia un riflesso politico dal voto regionale, ma concentrare l'attenzione su questo ci distoglie da un tema che è invece cruciale. Il voto infatti determinerà esiti molto importanti", a cominciare da cosa "si deciderà, dopo l'emergenza Covid". Ovvero, "se si va verso una sanità più pubblica o più privata nel caso di affermazione della destra" mentre il secondo punto, per il vice di Zingaretti, "riguarda il fatto di mettere o meno le ...

Moto2: Pasini al posto di Martin al GP dell'Emilia Romagna

Mattia Pasini prende il posto dell'indisponibile (causa COVID-19) Jorge Martin nel team Ajo KTM Red Bull in quello che sarà il suo gp di casa, il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Misano Adriatico.

"Un risultato negativo alle Regionali indebolirebbe il governo", dice Orlando

AGI - "Io penso che, quale che sia l'esito delle elezioni, un appuntamento di chiarimento sull'identità sia in tutti i casi necessario". In un'intervista al "Corriere della Sera" il vicesegretario del ...

Commisso (e la moglie) negativi. La ‘reclusione’ del presidente è finita

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e la moglie Catherine sono risultati negativi al Covid. Appena arrivati a Firenze si erano sottoposti a tampone ed esame sierologico, seguendo la prassi ...

