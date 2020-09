UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 18 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 18 settembre 2020:Leggi anche: NERO A METÀ 2, anticipazioni terza puntata di giovedì 24 settembreVa in scena l’udienza di separazione di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Serena non sa se far adottare a Niko (Luca Turco) una linea più o meno morbida in Tribunale, intanto Filippo decide di convocare Beatrice (Marina Crialesi). Giulia (Marina Tagliaferri) è sempre molto turbata per via dell’incontro che ha avuto con Marco Modica (Fabio Cocifoglia), ovvero il falso “Marcello Sermonti”. L’uomo, nel frattempo, pensa ad un’altra mossa per evitare la denuncia da parte della ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 settembre 2020)di Unalin onda venerdì 18:Leggi anche: NERO A METÀ 2,terzadi giovedì 24Va in scena l’udienza di separazione di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Serena non sa se far adottare a Niko (Luca Turco) una linea più o meno morbida in Tribunale, intanto Filippo decide di convocare Beatrice (Marina Crialesi). Giulia (Marina Tagliaferri) è sempre molto turbata per via dell’incontro che ha avuto con Marco Modica (Fabio Cocifoglia), ovvero il falso “Marcello Sermonti”. L’uomo, nel frattempo, pensa ad un’altra mossa per evitare la denuncia da parte della ...

