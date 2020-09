Un posto al sole anticipazioni: CINZIA entra nella vita di COTUGNO (Di giovedì 17 settembre 2020) Non sarebbe Un posto al sole senza le storie “leggere” che contraddistinguono la soap sin dai primi anni e che si pongono come necessario contraltare alle trame più drammatiche (sempre molto presenti, e lo saranno anche in futuro).Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: Tomas rivela ad Alicia che è stato l’amante di MarcelaE così, spazio alle vicende tragicomiche di COTUGNO (Walter Melchionda). Ultimamente abbiamo scoperto che il “povero” vigile è in realtà assai meno povero di quel che pensavamo: è solo tanto tirchio! L’uomo, comunque sia, non è riuscito a far breccia nel cuore di Dolly Salvetti (Lucianna De Falco), ma presto un’altra donna entrerà nella sua vita. Con quali ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 settembre 2020) Non sarebbe Unalsenza le storie “leggere” che contraddistinguono la soap sin dai primi anni e che si pongono come necessario contraltare alle trame più drammatiche (sempre molto presenti, e lo saranno anche in futuro).Leggi anche: Il Segreto: Tomas rivela ad Alicia che è stato l’amante di MarcelaE così, spazio alle vicende tragicomiche di(Walter Melchionda). Ultimamente abbiamo scoperto che il “povero” vigile è in realtà assai meno povero di quel che pensavamo: è solo tanto tirchio! L’uomo, comunque sia, non è riuscito a far breccia nel cuore di Dolly Salvetti (Lucianna De Falco), ma presto un’altra donna entreràsua. Con quali ...

