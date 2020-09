Un Posto Al Sole Anticipazioni 18 settembre 2020: Beatrice asfalta Serena in tribunale (Di giovedì 17 settembre 2020) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 18 settembre 2020, vedremo che Beatrice, la legale di Filippo, asfalterà letteralmente Serena durante il processo. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 settembre 2020) Vediamo lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 18, vedremo che, la legale di Filippo, asfalterà letteralmentedurante il processo.

Giuditt28468367 : @disincantox In effetti hai ragione. È la stessa cosa che dissero loro quando gli italiani cercarono un posto al sole ? - superdodo22 : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - luxariadne : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - bcofnjh : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - erasersoo : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… -