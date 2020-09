"Un fascio". Osho all'evento della Meloni, Scanzi insulta. Risposta: "Prima de scrive str***e". Umiliato | Guarda (Di giovedì 17 settembre 2020) Vette comiche nel "duello" tra Andrea Scanzi e Federico Palmaroli, il vignettista satirico dietro la pagina Facebook cult "Le frasi di Osho" e protagonista ogni giorno in Prima pagina sul Tempo coi i suoi foto-commenti in romanesco. Palmaroli parteciperà a un evento di Fratelli d'Italia ad Arezzo, in vista delle elezioni regionali, e il giornalista-star del Fatto quotidiano non se ne dà pace: "Le più belle frasi di Osho? No, le più belle frasi dei fascio!". asta pochissimo però a Palmaroli per rispondere a tono: "Te sei dimenticato de mette le foto di Italia 5stelle dello scorso anno dove ho partecipato per lo stesso identico motivo: fare satira. Così come è capitato alle Feste dell'Unità. Sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Vette comiche nel "duello" tra Andreae Federico Palmaroli, il vignettista satirico dietro la pagina Facebook cult "Le frasi di" e protagonista ogni giorno inpagina sul Tempo coi i suoi foto-commenti in romanesco. Palmaroli parteciperà a undi Fratelli d'Italia ad Arezzo, in vista delle elezioni regionali, e il giornalista-star del Fatto quotidiano non se ne dà pace: "Le più belle frasi di? No, le più belle frasi dei!". asta pochissimo però a Palmaroli per rispondere a tono: "Te sei dimenticato de mette le foto di Italia 5stelle dello scorso anno dove ho partecipato per lo stesso identico motivo: fare satira. Così come è capitato alle Feste dell'Unità. Sei ...

