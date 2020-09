Ulisse e Temptation Island 8 | La Sfida Spettatori TV Finisce in Parità

(Di giovedì 17 settembre 2020) Alessia Marcuzzi o Alberto Angela? Chi ha vinto lo scontro tra tv trash e cultura? Primo scontro ufficiale tra– Il piacere della scoperta e, nella serata di mercoledì 16 settembre, ma ecco chi ha vinto lo scontro tra cultura e tv trash. Il programma di Alberto Angela ha fatto segnare il 15.89% di share con 3.134.000, mentre il reality presentato da Alessia Marcuzzi, in onda dalle 21.32 alle 00.59 ha realizzato 2.958.000 per il 18.78% di share. Ancora distanti quindi i numeri raggiunti nell’ultima puntata della scorsa edizione presentata da Bisciglia con 4.029.000pari al 28%. Ora resta da vedere come andranno i prossimi testa a testa. LEGGI ANCHE: L’Ascensore Sociale è Fermo: La Scuola Italiana Fa Poco Per Gli ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - TvTalk_Rai : RT @SilviaMottaTV: La notizia non è che Temptation Island abbia vinto la serata ma che Rambo faccia ancora più dell'8% e 1,7mln di telespet… - FabrizioCossu : RT @HuffPostItalia: Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' -

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse Temptation

Reazione a Catena 4.043.000 24.02% Soliti Ignoti 3.977.000 17.3% Paperissima Sprint 3.491.000 15.16% Ulisse 3.143.000 15.9% Temptation Island 2.958.000 18.79% ...'Ulisse - Il piacere della scoperta' vs 'Temptation Island': nel prime time due debutti importanti mercoledì 16 settembre. E la gara degli ascolti tv viene vinta da Alberto Angela che porta in dote a ...Alberto Angela torna in prima serata per raccontare le bellezze italiane. Ed è — come sempre — un successo. Con 3 milioni 134mila spettatori e uno share del 15.89% è la prima puntata di «Ulisse, il pi ...