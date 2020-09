UFFICIALE | Roma, Kumbulla è il primo acquisto di Friedkin: i dettagli dell'operazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri le visite mediche, oggi l'ufficialità: Kumbulla è il primo acquisto dell'era Dan Friedkin. Ha firmato fino al 2025, prenderà la maglia numero 24 Leggi su 90min (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri le visite mediche, oggi l'ufficialità:; il'era Dan. Ha firmato fino al 2025, prenderà la maglia numero 24

Dopo un lavoro sotto traccia e un blitz compiuto due giorni fa la Roma si è assicurata Marash Kumbulla. Il difensore italiano, ma di passaporto albanese, classe 2000 lanciato da Ivan Juric nella stagi ...

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha comunicato la cessione di Marash Kumbulla alla Roma in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Contestualmen ...

