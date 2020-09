UFFICIALE – Barak è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona | il comunicato

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, preso Barak dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto - giornali_it : Barak in prestito dall'Udinese al Verona: ufficiale #17settembre #QuotidianiSportivi #Tuttosport #Sport - sportli26181512 : Verona, ufficiale: dall'Udinese arriva Barak: Il centrocampista si trasferisce a titolo temporaneo e con obbligo di… - jakub_konecny : RT @HellasVeronaFC: Ufficiale: nello scacchiere gialloblu c’è anche Antonín #Barak -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Barak

Dal proprio sito web, via Olanda annuncia ufficialmente che Antonín Barák è un nuovo calciatore dell'Hellas. Il centrocampista mancino (9 reti in A in 66 match giocati) arriva dall'Udinese con la form ...VERONA - Il Verona ha comunicato ufficialmente, tramite il proprio sito web, "di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di deter ...Tra soli tre giorni ripartirà ufficialmente la Serie A, dopo il breve break estivo che ha fatto rifiatare le varie squadre. L’Udinese avrà una settimana in più ...