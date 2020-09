tuttonapoli : Tuttosport - Offerta ufficiale del Psg per Koulibaly: si chiuderà la prossima settimana, le cifre - cifra73 : LELLUCCIOOOOO 52AHAHAHAHAHAH. che livello... - news24_napoli : Tuttosport – Offerta ufficiale del PSG per Koulibaly: 52mln più bonus… - infoitsport : TUTTOSPORT - Koulibaly, De Laurentiis chiede 80 milioni. Il City comunica la sua ultima offerta - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Koulibaly, De Laurentiis chiede 80 milioni. Il City comunica la sua ultima offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Offerta

Il futuro di Kalidou Koulibaly resta un rebus di difficile risoluzione. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport l’offerta ufficiale c’è: il Paris Saint-Germain, per mano del ...Tuttosport concentra principalmente l’attenzione sul mercato del Toro. La trattativa sull’asse Torino-Londra per Lucas Torreira prosegue lentamente ed il presidente Ubrano Cairo punta a sveltirla. Si ...A queste condizioni, Aurelio De Laurentiis preferisce trattenerlo un altro anno e aspettare la prossima stagione per riaprire le danze di un mercato oggi sottotono. Il Napoli, prima di chiudere altre ...