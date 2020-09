Tuttosport: il Psg offre 52 milioni più 7 di bonus per Koulibaly, Adl ci pensa (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, il Psg si è fatto avanti con il Napoli per Koulibaly. Sarebbe arrivata un’offerta ufficiale, di 52 milioni più 7 di bonus. Il presidente De Laurentiis vuole provare a resistere, poiché spera che il City rilanci. Ma il quotidiano sportivo scrive che ciò non avverrà, visto che il club di Guardiola ha dirottato le sue attenzioni su Gimenez. Dunque, è probabile che il senegalese davvero sbarchi in Francia, a Parigi. “L’offerta ufficiale c’è: il Paris Saint-Germain, per mano del direttore Leonardo, ha inoltrato una proposta concreta a De Laurentiis. Prezzo proposto: 52 milioni di euro, più 7 di bonus. Il patron del Napoli sta provando ancora a resistere, sperando nel rilancio del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo quanto scrive, il Psg si è fatto avanti con il Napoli per. Sarebbe arrivata un’offerta ufficiale, di 52più 7 di. Il presidente De Laurentiis vuole provare a resistere, poiché spera che il City rilanci. Ma il quotidiano sportivo scrive che ciò non avverrà, visto che il club di Guardiola ha dirottato le sue attenzioni su Gimenez. Dunque, è probabile che il senegalese davvero sbarchi in Francia, a Parigi. “L’offerta ufficiale c’è: il Paris Saint-Germain, per mano del direttore Leonardo, ha inoltrato una proposta concreta a De Laurentiis. Prezzo proposto: 52di euro, più 7 di. Il patron del Napoli sta provando ancora a resistere, sperando nel rilancio del ...

