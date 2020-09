Tumori al pancreas, farmaci nanotecnologici: scoperto il biomarcatore per cure su misura (Di giovedì 17 settembre 2020) Contro il cancro del pancreas ricercatori italiani del’Universita’ di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, quale fattore predittivo di risposta al nuovo farmaco e’ stato individuato dal gruppo di ricerca diretto da Davide Melisi, oncologo della Sezione di Oncologia medica del dipartimento di Medicina dell’Universita’ di Verona, e gli esiti sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica Clinical Cancer Research. “Il tumore del pancreas e’ la neoplasia maggiormente resistente ai trattamenti chemioterapici convenzionali – spiega Melis -.Le nanotecnologie hanno dato a oggi i migliori risultati sperimentali sia nel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Contro il cancro delricercatori italiani del’Universita’ di Verona hannoun nuovoper personalizzare la terapia con. Il, chiamato IL8, quale fattore predittivo di risposta al nuovo farmaco e’ stato individuato dal gruppo di ricerca diretto da Davide Melisi, oncologo della Sezione di Oncologia medica del dipartimento di Medicina dell’Universita’ di Verona, e gli esiti sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica Clinical Cancer Research. “Il tumore dele’ la neoplasia maggiormente resistente ai trattamenti chemioterapici convenzionali – spiega Melis -.Le nanotecnologie hanno dato a oggi i migliori risultati sperimentali sia nel ...

nonstop9981 : Tumori pancreas, scoperto biomarcatore per cure su misura - AnsaVeneto : Tumori pancreas, scoperto biomarcatore per cure su misura. Si chiama 'IL8', ricerca dell'Università di Verona #ANSA - juornoit : #Juorno la lotta ai #tumori al #pancreas - paolochiariello : #Juorno la lotta ai #tumori al #pancreas - TgrVeneto : Si chiama 'IL8', ricerca messa a punto dagli scienziati. Un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori pancreas Tumori pancreas, scoperto biomarcatore per cure su misura Agenzia ANSA Tumore al pancreas, scoperto nuovo marcatore: ora per i malati cure più efficaci

Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, qual ...

Tumori pancreas, scoperto biomarcatore per cure su misura

(ANSA) - VERONA, 17 SET - Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomar ...

Tumori al pancreas, una cura su misura. Scoperta dell'Università di Verona

Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, qual ...

Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, qual ...(ANSA) - VERONA, 17 SET - Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomar ...Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, qual ...