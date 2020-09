Troppi selfie per Salvini. Il leader della Lega ha la spalla indolenzita: "Ho preso 3 Muscoril" (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fisico di Matteo Salvini inizia ad accusare il peso dei Troppi selfie con gli elettori. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, il leader della Lega ha la spalla indolenzita e ha dovuto assumere degli antinfiammatori per tenere a bada il dolore. Il disagio è stato manifestato durante gli interventi a Bergamo.Il suo staff ha confermato che la causa del dolore alla spalla non era un colpo o una ferita, ma i selfie che è solito scattarsi al termine dei comizi con i simpatizzanti. Si legge sul Corriere: Come sempre si è fatto fotografare con tutti creando un percorso di ingresso e uno di uscita. Ma stavolta il braccio sinistro restava lungo il corpo. Lui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fisico di Matteoinizia ad accusare il peso deicon gli elettori. Secondo quanto riportato dal Corrieresera, ilha lae ha dovuto assumere degli antinfiammatori per tenere a bada il dolore. Il disagio è stato manifestato durante gli interventi a Bergamo.Il suo staff ha confermato che la causa del dolore allanon era un colpo o una ferita, ma iche è solito scattarsi al termine dei comizi con i simpatizzanti. Si legge sul Corriere: Come sempre si è fatto fotografare con tutti creando un percorso di ingresso e uno di uscita. Ma stavolta il braccio sinistro restava lungo il corpo. Lui ...

