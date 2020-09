Trentamila euro di reddito di cittadinanza, ma i fratelli Bianchi negano: «Mai incassato nulla» (Di giovedì 17 settembre 2020) negano di aver mai ricevuto il reddito di cittadinanza, negano perfino di sapere cosa sia. I fratelli Bianchi, i presunti assassini di Willy Duarte, a Colleferro, rispondono così, attraverso il proprio legale, al polverone sollevato sui giornali dalla rivelazione, fatta trapelare dagli inquirenti, di un tenore di vita molto elevato sostenuto dal sussidio statale voluto dai Cinquestelle. La difesa dei fratelli Bianchi: “Mai preso il reddito di cittadinanza” “In sede di interrogatorio i miei assistiti hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta“. E’ quanto riferisce l’avvocato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020)di aver mai ricevuto ildiperfino di sapere cosa sia. I, i presunti assassini di Willy Duarte, a Colleferro, rispondono così, attraverso il proprio legale, al polverone sollevato sui giornali dalla rivelazione, fatta trapelare dagli inquirenti, di un tenore di vita molto elevato sostenuto dal sussidio statale voluto dai Cinquestelle. La difesa dei: “Mai preso ildi” “In sede di interrogatorio i miei assistiti hanno affermato di non avere mai ricevuto ildi. Di non sapere neanche di cosa si tratta“. E’ quanto riferisce l’avvocato ...

Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di 24 e 26 anni accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, prendevano il reddito di cittadinanza. Assieme ai «gemelli di Artena» an ...

