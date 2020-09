Tre abiti da sposa per Elettra Lamborghini che rivela i dettagli del matrimonio (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 26 settembre Elettra Lamborghini indosserà ben tre abiti da sposa, o forse solo due, è ancora indecisa (Foto). E’ invece certa del resto mentre tra le pagine della rivista Chi e Instagram anticipa qualcosa sulle nozze. Il conto alla rovescia è iniziato e senza dubbio Elettra Lamborghini sta vivendo con una buona dose di stress questo periodo prima del matrimonio con Afrojack. Tanti gli impegni di lavoro e anche tanta la paura del Covid. Da 400 invitati Elettra Lamborghini e Afrojack hanno dovuto ridimensionare tutto invitando solo 100 persone. rivela poco la cantante ma quel poco è abbastanza per fare già immaginare come sarà il giorno del suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 26 settembreindosserà ben treda, o forse solo due, è ancora indecisa (). E’ invece certa del resto mentre tra le pagine della rivista Chi e Instagram anticipa qualcosa sulle nozze. Il conto alla rovescia è iniziato e senza dubbiosta vivendo con una buona dose di stress questo periodo prima delcon Afrojack. Tanti gli impegni di lavoro e anche tanta la paura del Covid. Da 400 invitatie Afrojack hanno dovuto ridimensionare tutto invitando solo 100 persone.poco la cantante ma quel poco è abbastanza per fare già immaginare come sarà il giorno del suo ...

