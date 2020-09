Trapani | parla il presidente Pellino | “Chiederemo il rinvio della prima gara di Serie C contro la Casertana”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha una nuova società che sta cercando di programmare la prossima stagione.Il 16 settembre è arrivato il comunicato ufficiale che confermava la svolta in casacon il cambio al vertice nel club granata. Il comunicato stampa dell’Alivision Transport ha sancito il passaggio delle quote del club siciliano all’imprenditore Gianluca, nuovo proprietariosquadra guidata da Daniele Di Donato che intanto potrebbe già andare via dalla Sicilia. Tanti i progetti per gettare le basi verso la stagione 2020/2021 diC, stagione che ilgiocherà nel girone C, quello meridionale oltre ad essere anche il più complicato.Palermo, laC sarà un tour de force: esordio a Teramo, ...