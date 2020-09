Traffico Roma del 17-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in redazione sono cerquetani sul percorso Urbano della A24 per Teramo incidente con code tra via Togliatti via Fiorentini in direzione tangenziale est incidente anche sulla Prenestina altezza via Fanfulla da Lodi ed ancora incidente con disagi alsu via Ardeatina nei pressi del Raccordo Anulare verso il centro città rallentamenti perintenso invece sulla via Cassia tra la storta e raccordo anulare via di Grottarossa regolare ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate per lavori urgenti alle condutture d’acqua chiusa Piazza della Marranella modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina e sulle strade adiacenti modifiche poi per il trasporto pubblico interrotto il servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e ...