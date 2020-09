Tra gli operai dell’Ohio che voteranno ancora per Trump (Di giovedì 17 settembre 2020) Quattro anni fa nei cantieri di Youngstown il sostegno per Trump era altissimo. Oggi, a meno due mesi dalle elezioni, gli operai sono ancora più entusiasti del presidente. Che però fatica ad allargare la sua base elettorale. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Quattro anni fa nei cantieri di Youngstown il sostegno perera altissimo. Oggi, a meno due mesi dalle elezioni, glisonopiù entusiasti del presidente. Che però fatica ad allargare la sua base elettorale. Leggi

albertoangela : Carlo Verdone tra gli imperatori romani: fa davvero effetto scoprirlo tra i busti di personaggi simbolo della #Roma… - Inter : ?? | FORMAZIONI Tra meno di 3?0? minuti in campo per #InterLugano: ecco gli 11 nerazzurri scelti da mister Conte ??… - OfficialASRoma : ???? C'è anche Nico Lopez tra gli ultimi 10 giallorossi a essere andati in gol all'esordio ?? ??… - chiricanna : RT @Compagno_Pert: Tutti gli antifascisti, gli amanti degli ultimi, dei dimenticati da Dio e dall'uomo dovrebbero almeno una volta nella vi… - Naptune_20 : RT @nervousMarika: John Murphy il personaggio con più development di tutti si è solo migliorato nel corso delle stagioni ed è diventato l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra gli Le calcolatrici più vendute in Italia e più popolari tra gli studenti QUOTIDIANO.NET Focolaio covid a Serre: “Uscite di casa il meno possibile”

SERRE. «Il covid è arrivato anche tra i nostri cittadini». Così ieri il sindaco di Serre, Franco Mennella, ha annunciato la presenza di 5 casi covid nel paese degli Alburni. Un primo contagio era stat ...

Assaggi De’ Servi a Palcoscenico

Teatro de’ Servi 20/21. Con 9 commedie e 9 comic show vi aspetta con gli assaggi di stagione! Due golose interviste, a Sergio Viglianese e Daniele Derogatis. Le 9 commedie e 9 comic show, che andrann ...

Come risparmiare con i codici sconto, la guida

Se ti stai domandando come scovare questi sconti, sappi che su internet sono presenti molti siti che mettono a disposizione dell’utente dei coupon, degli sconti che si possono impiegare sia per gli ac ...

SERRE. «Il covid è arrivato anche tra i nostri cittadini». Così ieri il sindaco di Serre, Franco Mennella, ha annunciato la presenza di 5 casi covid nel paese degli Alburni. Un primo contagio era stat ...Teatro de’ Servi 20/21. Con 9 commedie e 9 comic show vi aspetta con gli assaggi di stagione! Due golose interviste, a Sergio Viglianese e Daniele Derogatis. Le 9 commedie e 9 comic show, che andrann ...Se ti stai domandando come scovare questi sconti, sappi che su internet sono presenti molti siti che mettono a disposizione dell’utente dei coupon, degli sconti che si possono impiegare sia per gli ac ...