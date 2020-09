Tra collassi e lussazioni. La maledizione di Spadolini aleggia ancora sul Senato. Nel superstizioso mondo dello spettacolo in molti ormai temono i premi della politica (Di giovedì 17 settembre 2020) Esiste o non esiste la maledizione del Senato? Non è come ai tempi della riforma Renzi-Boschi, quando i voti in aula furono funestati da una serie impressionante di accidenti, occhi bendati (Maurizio Sacconi), braccia ingessate (Roberto Calderoli), collassi tra i banchi (Consiglio Nunziante, Lega), cadute con lussazioni (Laura Bianconi, Ncd) e febbroni da cavallo (memorabile Karl Zeller, Svp). Ma a Senato&Cultura le vittime sono già due: Zeffirelli e Morricone, entrambi premiati dalla Casellati come “eccellenza italiana”. Il primo è scomparso nel giugno 2019, due mesi dopo la cerimonia. Il secondo, premiato a gennaio 2020, ha resistito sei mesi. Si disse, ai tempi di Renzi, che a colpire era la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Esiste o non esiste ladel? Non è come ai tempiriforma Renzi-Boschi, quando i voti in aula furono funestati da una serie impressionante di accidenti, occhi bendati (Maurizio Sacconi), braccia ingessate (Roberto Calderoli),tra i banchi (Consiglio Nunziante, Lega), cadute con(Laura Bianconi, Ncd) e febbroni da cavallo (memorabile Karl Zeller, Svp). Ma a&Cultura le vittime sono già due: Zeffirelli e Morricone, entrambiati dalla Casellati come “eccellenza italiana”. Il primo è scomparso nel giugno 2019, due mesi dopo la cerimonia. Il secondo,ato a gennaio 2020, ha resistito sei mesi. Si disse, ai tempi di Renzi, che a colpire era la ...

MPenikas : LN Tra collassi e lussazioni. La maledizione di Spadolini aleggia ancora sul Senato. Nel superstizioso mondo dello… - eleinadotisopse : Non riesco a trovare una via di mezzo tra il non avere sonno ed avere improvvisi collassi dove mi si chiudono gli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Tra collassi Tra collassi e lussazioni. La maledizione di Spadolini aleggia ancora sul Senato. Nel superstizioso mondo dello spettacolo in molti ormai temono i premi della politica LA NOTIZIA Carceri: Mammagialla al collasso. Turni di lavoro anche di 12 ore

Organici ridotti all’osso, turni che superano in alcuni casi le 12 ore continuative e sovraccarichi di lavoro dovuti all’apertura di una nuova sezione dedicata all’osservazione Covid. E’ un carcere al ...

Carmignac, l’inesorabile teoria dell’evoluzione

In questa fine d’estate l’andamento della pandemia resta incerto, poiché il virus che ne è responsabile rimane ad oggi ampiamente sconosciuto. Ciò che è certo è che la gente, le aziende, i governi han ...

Viterbo: Carcere di Viterbo: siamo al collasso

La Fp Cgil Polizia Penitenziaria Roma e Lazio e la segreteria territoriale FP CGIL ha effettuato una visita presso l’istituto penitenziario di Viterbo, dalla quale sono emersi una serie di problematic ...

Organici ridotti all’osso, turni che superano in alcuni casi le 12 ore continuative e sovraccarichi di lavoro dovuti all’apertura di una nuova sezione dedicata all’osservazione Covid. E’ un carcere al ...In questa fine d’estate l’andamento della pandemia resta incerto, poiché il virus che ne è responsabile rimane ad oggi ampiamente sconosciuto. Ciò che è certo è che la gente, le aziende, i governi han ...La Fp Cgil Polizia Penitenziaria Roma e Lazio e la segreteria territoriale FP CGIL ha effettuato una visita presso l’istituto penitenziario di Viterbo, dalla quale sono emersi una serie di problematic ...