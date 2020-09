Tour de France 2020 | ventesima tappa | percorso e altimetria

SpazioCiclismo : Anche oggi un ritiro dal #TDF2020 - RaiSport : ????? #Roglic: 'Tutto il mio team ha fatto un lavoro splendido' Il leader del #Tour: 'Sono riuscito a fare quanto st… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #TDF2020, le parole dei protagonisti dopo la 18ª tappa - Vivodisogniebas : RT @RaiNews: Michal Kwiatkowski ha vinto al fotofinish la diciottesima tappa del Tour de France 2020 da Meribel a La Roche-sur-Foron, ultim… - OA_Sport : Tour de France 2020, Richard Carapaz: “Io avevo già preso la maglia, giusto che Kwiato si prendesse la tappa” -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Dopo il più triste degli epiloghi immaginabili per la Grande Boucle del loro capitano Egan Bernal andato in scena ieri, con il ritiro del colombiano prima dell’avvio di tappa, il Team Ineos Grenadiers ...Tre giorni in fuga. Richard Carapaz è stata la costante delle ultime tappe. Sempre alla ricerca della vittoria, ha mostrato uno stato di forma incredibile nell’ultima settimana facendo rimpiangere il ...ROMA - La conferma, probabilmente, non sarebbe neanche servita. Primoz Roglic ha voluto comunque ribadirlo: è il padrone del Tour de France e lo sarà, a meno di tracolli che avrebbero il sapore del dr ...