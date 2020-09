Tour de France 2020 | diciottesima tappa | la resurrezione del trofeo Baracchi

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sono passati 30 anni dall’ultima versione tradizionale del. Era questa corsa una cronometro a coppie che si disputava su una distanza di circa 90 km a chiusura della stagione tra fine ottobre ed inizio novembre. Ilvedeva al via i più grandi campioni del pedale, a volta schierati insieme, a volta l’un contro l’altro, magari affiancati da un cronoman d’eccellenza. Indimenticabile l’edizione 1979 vinta in coppia dasco Moser e Giuseppe Saronni, un connubio tale da ridicolizzare Don Camillo e Peppone. Oggi la Ineos Grenadier ha resuscitato questa gloriosa manifestazione in salsa savoiarda. Richard Carapaz, il grande protagonista di questa tre giorni alpina che lo ha visto sempre all’attacco, e Michal Kwiatkowski, campione del mondo nel 2014 e ...