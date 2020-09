Tour de France 2020 | diciannovesima tappa | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ile l’delladelde, da Bourg-en-Bresse a Champagnole dopo 165,5 chilometri. Prima della cronometro decisiva, una frazione più “tranquilla” almeno sulla carta dove i velocisti potranno tornare a giocarsi una volata. Un solo GPM di quarta categoria, la Cote de Chateau-Chalon, non rappresenta un ostacolo per le ruote veloci che comunque dovranno prestare attenzione ad un finale lievemente mosso. A 50 km dall’arrivo previsto anche il traguardo volante, che insieme all’arrivo metteranno in palio punti forse determinanti nella lotta per la maglia verde.: ORARI, TV E STREAMING L’della ...