Tiziano Ferro su Willy Monteiro Duarte: “Disponibile a supportare la causa e a sostenere famiglia e legali” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tiziano Ferro parla di Willy Monteiro Duarte e si dice disponibile a sostenere la causa con ogni mezzo. Le dichiarazioni dell’artista arrivano da un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, realizzata per l’album di cover atteso a novembre. Tiziano Ferro parla di razzismo, sia nel Paese che lo ha visto nascere che in quello che lo ha accolto di recente, l’America. Non poteva esimersi dal commentare amaramente l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, dicendosi disponibile a sostenere la sua causa e a supportare la sua famiglia, anche dal punto di vista economico. L’intenzione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)parla die si dice disponibile alacon ogni mezzo. Le dichiarazioni dell’artista arrivano da un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, realizzata per l’album di cover atteso a novembre.parla di razzismo, sia nel Paese che lo ha visto nascere che in quello che lo ha accolto di recente, l’America. Non poteva esimersi dal commentare amaramente l’omicidio di, dicendosi disponibile ala suae ala sua, anche dal punto di vista economico. L’intenzione ...

