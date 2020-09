Titanic perché è affondato? Nuova teoria cambia la storia: non c’entra l’iceberg (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutti sanno che il Titanic è affondato a causa della collisione con un iceberg di grandi dimensioni. Ma se non fosse proprio così? La storia a cui tutti siamo stati abituati potrebbe essere capovolta da una Nuova teoria che svela l’inaspettato dietro l’incidente. Ecco cosa è stato scoperto dagli studiosi che non hanno mai smesso di porsi domande sul caso. Titanic perché è affondato? Nel 1912, mentre il Titanic era stava compiendo il viaggio inaugurale da Southampton a New York, un iceberg lo colpì facendolo affondare. Più di 1.500 persone sono morte in quello che rimane il peggior disastro marittimo, ma gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire perché mai il capitano della nave, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutti sanno che ila causa della collisione con un iceberg di grandi dimensioni. Ma se non fosse proprio così? Laa cui tutti siamo stati abituati potrebbe essere capovolta da unache svela l’inaspettato dietro l’incidente. Ecco cosa è stato scoperto dagli studiosi che non hanno mai smesso di porsi domande sul caso.perché è? Nel 1912, mentre ilera stava compiendo il viaggio inaugurale da Southampton a New York, un iceberg lo colpì facendolo affondare. Più di 1.500 persone sono morte in quello che rimane il peggior disastro marittimo, ma gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire perché mai il capitano della nave, ...

bIacksIupin : no mi sa che stacco titanic perché mhhh non è la serata adatta - LonelyHeartXx_ : @timeofurlife_ Io non ho mai guardato il Titanic chissà perché ?????? - _heronvdale : ho appena visto un video su tiktok dove una ragazza spiega che il titanic non è mai affondato perché non è mai esistito. ok. - emme_a_ : #AStarIsBorn un po' come #Titanic, ogni volta che lo guardo spero cambi il finale perché non ce la faccio - giannileft : -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic perché Il capitano del Titanic doppiozero