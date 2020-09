The Watcher, Keanu Reeves detestò il film ma fu costretto a girarlo, ecco perché (Di giovedì 17 settembre 2020) Keanu Reeves odiava The Watcher ma fu costretto a girare il film dopo che il suo assistente falsificò la sua firma su un contratto. Keanu Reeves odiò l'intera permanenza sul set di The Watcher e al termine delle riprese decise di rifiutarsi di fare qualsiasi apparizione pubblicitaria o di partecipare a qualunque evento pubblico in onore della pellicola prima dell'uscita nelle sale cinematografiche. Il suo assistenza falsificò la firma dell'attore su un contratto e Reeves fu costretto a girare il film. Reeves decise quindi di interpretare il ruolo piuttosto che finire coinvolto in una lunga battaglia legale, come era già accaduto in precedenza. In seguito gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)odiava Thema fua girare ildopo che il suo assistente falsificò la sua firma su un contratto.odiò l'intera permanenza sul set di Thee al termine delle riprese decise di rifiutarsi di fare qualsiasi apparizione pubblicitaria o di partecipare a qualunque evento pubblico in onore della pellicola prima dell'uscita nelle sale cinematografiche. Il suo assistenza falsificò la firma dell'attore su un contratto efua girare ildecise quindi di interpretare il ruolo piuttosto che finire coinvolto in una lunga battaglia legale, come era già accaduto in precedenza. In seguito gli ...

