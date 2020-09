The Batman: ricominciate le riprese dopo la positività di Robert Pattinson al COVID-19 (Di giovedì 17 settembre 2020) dopo due settimane di pausa, a causa della positività di Robert Pattinson al COVID-19, sono ricominciate le riprese di The Batman nel Regno Unito. Il lavoro sul set di The Batman è ricominciato: le riprese hanno infatti avuto il via libera dopo la positività di Robert Pattinson al COVID-19 che aveva costretto la produzione a interrompere la realizzazione del progetto. Warner Bros non aveva mai commentato quanto accaduto e nemmeno confermato se fosse stato proprio l'interprete di Bruce Wayne la persona che aveva contratto il virus, nonostante la notizia pubblicata da Variety. Le riprese di The Batman si erano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)due settimane di pausa, a causa della positività dial-19, sonoledi Thenel Regno Unito. Il lavoro sul set di Theè ricominciato: lehanno infatti avuto il via liberala positività dial-19 che aveva costretto la produzione a interrompere la realizzazione del progetto. Warner Bros non aveva mai commentato quanto accaduto e nemmeno confermato se fosse stato proprio l'interprete di Bruce Wayne la persona che aveva contratto il virus, nonostante la notizia pubblicata da Variety. Ledi Thesi erano ...

