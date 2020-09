Tg Politico parlamentare, edizione del 17 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) L’UE CONTRO LUKASHENKO, MA LA LEGA SI ASTIENE Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) L’UE CONTRO LUKASHENKO, MA LA LEGA SI ASTIENE

FValguarnera : @picla14 @di_gdi @Salvato77894299 @matteosalvinimi Le elezioni si terranno alla scadenza della legislatura o quando… - danieledv79 : RT @bizzarri_paolo: @Andrea0606061 @GianluigiFuturo @AnnaRagosta @Anna10802 @MarcoRo05295545 @MariaRo99325323 @NCFacciamorete @mesoada @elv… - contrabandiere1 : @La7tv #lariachetira @calenda_carlo Lei è un parlamentare? un politico? lei è come Dio, in cielo in terra in ogni luogo..Mah!! - ZagoValter : @Pierferdinando È anche vero che se io voto un parlamentare che mi rappresenti e poi questi non avendo vincolo di m… - rckeuf939593921 : Di Maio il politico clandestino,legalizzato dall'immunità parlamentare,militante,attivista,terrorista ,sovversivo,i… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico parlamentare Tg Politico parlamentare, edizione del 16 settembre 2020 - DIRE.it Dire Conte a sorpresa in una scuola di Tor Bella Monaca: "Non può essere un luogo di dispute politiche"

A sorpresa, Giuseppe Conte si presenta in visita all’Istituto comprensivo Via Poseidone di Tor Bella Monaca, a Roma. Il Presidente del Consiglio ha fatto un giro per la scuola, accompagnato dalla pres ...

Scrutatori referendum 2020: quanto guadagnano, come sono scelti e quando possono rinunciare

In vista del 20 e 21 settembre, data del voto per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, e per le elezioni amministrative, i Comuni hanno scelto ...

Referendum, Buffagni vs Bonino su Facebook. Ira Richetti

"Io voto sì. Contro i poteri forti. Contro l'incoerenza. Contro i privilegi. Contro i dinosauri della politica. Io voto sì. Voto sì perché significa tagliare le spese e la burocrazia. Voto sì perché q ...

A sorpresa, Giuseppe Conte si presenta in visita all’Istituto comprensivo Via Poseidone di Tor Bella Monaca, a Roma. Il Presidente del Consiglio ha fatto un giro per la scuola, accompagnato dalla pres ...In vista del 20 e 21 settembre, data del voto per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, e per le elezioni amministrative, i Comuni hanno scelto ..."Io voto sì. Contro i poteri forti. Contro l'incoerenza. Contro i privilegi. Contro i dinosauri della politica. Io voto sì. Voto sì perché significa tagliare le spese e la burocrazia. Voto sì perché q ...