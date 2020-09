Tennis, Internazionali Roma: Azarenka 6-0 6-0 alla 5 al mondo. Muguruza soffre ma batte Coco Gauff (Di giovedì 17 settembre 2020) Rimasto purtroppo orfano di italiane, il torneo femminile prosegue non senza sorprese. Azarenka infaticabile " Victoria Azarenka, 31 anni e non sentirli! E pensare che qui al Foro si dice che i reduci ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Rimasto purtroppo orfano di italiane, il torneo femminile prosegue non senza sorprese.infaticabile " Victoria, 31 anni e non sentirli! E pensare che qui al Foro si dice che i reduci ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: Berrettini non ci sta, inaccettabili le critiche nei confronti dei due finalisti degli US Open ??? ?? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tennis, Internazionali: Fognini saluta Roma, ko con Humbert - repubblica : Tennis, Internazionali: Fognini saluta Roma, ko con Humbert [aggiornamento delle 18:57] - WalterAndrea1 : RT @LaVeritaWeb: Agli Internazionali di Roma sbocciano gli under 20: Musetti butta fuori Wawrinka e il gioiellino Sinner sbaraglia il greco… -