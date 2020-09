Temptation Island, Prima Puntata: Tradimento e Falò Immediato! (Di giovedì 17 settembre 2020) La Prima Puntata di Temptation Island con Alessia Marcuzzi ha visto il primo falò di confronto di una coppia, lacrime a non finire e l’entrata in scena di un fidanzato con un evidente problema di gelosia patologica. Ecco tutti i dettagli. La Prima Puntata di Temptation Island, diretta da Alessia Marcuzzi, è iniziata come un viaggio, con tanto di frase d’effetto, ma è bastato poco tempo perché cominciassero le scintille. Tra lacrime, insulti, un fidanzato con un evidente problema di gelosia patologica e un falò di confronto anticipato, ce n’è stato davvero per tutti i gusti. Le sei coppie, arrivate a bordo di un caicco, sono approdate sulla spiaggia dell’Is Morus Relais e, già ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 settembre 2020) Ladicon Alessia Marcuzzi ha visto il primo falò di confronto di una coppia, lacrime a non finire e l’entrata in scena di un fidanzato con un evidente problema di gelosia patologica. Ecco tutti i dettagli. Ladi, diretta da Alessia Marcuzzi, è iniziata come un viaggio, con tanto di frase d’effetto, ma è bastato poco tempo perché cominciassero le scintille. Tra lacrime, insulti, un fidanzato con un evidente problema di gelosia patologica e un falò di confronto anticipato, ce n’è stato davvero per tutti i gusti. Le sei coppie, arrivate a bordo di un caicco, sono approdate sulla spiaggia dell’Is Morus Relais e, già ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - mipiaceciak : RT @lasoncini: Temptation Island ultimo programma rimasto a credere nella lingua italiana: il romanesco lo sottotitolano (dico a voi di que… - albafleurie : temptation island mi sta sul cazzo - TemptationITA : RT @WittyTV: IN ESCLUSIVA solo su WittyTV LE INTERVISTE ai ragazzi single e alle ragazze single di #TemptationIsland! Cliccate subito qui p… - shinjukujean : certo che 3 ore e 5 di temptation island non so se me la sento -