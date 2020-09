Temptation Island, Amedeo confessa il tradimento ma Sofia lo perdona “costringendolo” ad uscire insieme (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova edizione di Temptation Island andata in onda ieri sera, si è aperta con un risvolto veramente choc. La relazione tra Sofia e Amedeo fa acqua da tutte le parti. Lui confessa di averla tradita alcuni mesi fa, lei chiede il falò di confronto e lo “costringe” ad uscire insieme. Temptation Island, Amedeo confessa... L'articolo Temptation Island, Amedeo confessa il tradimento ma Sofia lo perdona “costringendolo” ad uscire insieme (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova edizione diandata in onda ieri sera, si è aperta con un risvolto veramente choc. La relazione trafa acqua da tutte le parti. Luidi averla tradita alcuni mesi fa, lei chiede il falò di confronto e lo “costringe” ad... L'articoloilmalo“costringendolo” ad) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - Elle_BI_ : RT @Giulia_B: Temptation Island è una rassegna di rapporti basati sull’abuso in cui nessuno dice mai “Questo è un comportamento abusante”. - i_daniello : #canale5 GFVIP 2 volte alla settimana Temptation island uomni e donne con la Cipollari poi non è la d'Urso altro… - QuotidianPost : Temptation Island, la decisione di Sofia stupisce il pubblico - Millazena : Stamattina su Instagram @VagnoliC spiega il perchè certi programmi non sono innocui passatempi ma sono dannosi e pe… -