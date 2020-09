‘Temptation Island 8’ | la prima puntata condotta da Alessia Marcuzzi ha retto il confronto con l’ultima edizione guidata da Filippo Bisciglia? Ecco cosa dicono i dati d’ascolto!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri sera è andata in onda ladell’ottavadi Temptationcon la conduzione di. La nuovadel reality ha debuttato dopo pochissime settimane dal termine della settimada. La première dellanon è riuscita ad eguagliare in termini di ascolti quella di, in quanto ieri laha registrato un ascolto pari a 2.958.000 telespettatori e il 18.78%. Il debutto della settima, infatti, aveva segnato il 21.6% di share e 3.698.000 di telespettatori. C’è da considerare, ovviamente, che il debutto della settima ...