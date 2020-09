Temptation Island 8 fa boom tra tradimenti | falò anticipati e ‘maniaci del controllo’

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ andata in onda la prima puntata di8, la versione totalmente Nip con coppie sconosciute, egregiamente guidata da Alessia Marcuzzi. Il primo appuntamento del docu-reality di Canale 5 si è concluso con un falò anticipato e altri colpi di scena, che anticipano già cosa potrebbe accadere nella prossima puntata del 23 settembre. Carlotta a Nello: “Sei una capra”8 si è aperto con la presentazione delle 6 coppie e dei vari tentatori e tentatrici. I fidanzati hanno scelto il “partner” a cui affidarsi durante la permanenza nel villaggio sardo: Gennaro ha scelto Vanessa, Nello ha optato per Giada, Davide per Benedetta, Antonio per Ester e Amedeo ha scelto Ginevra. Serena ha invece scelto Ettore mentre Anna ha voluto Lorenzo. Una ...